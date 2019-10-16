بعد إصدار المغرب عفوا ملكيا.. هاجر الريسوني تغادر السجن

أصدر ملك المغرب محمد السادس، الأربعاء، عفوا عن الصحفية هاجر الريسوني المسجونة بسبب "الإجهاض"، وشمل العفو خطيبها وباقي المتابعين في القضية التي شغلت الرأي العام في البلاد، بحسب بلاغ لوزارة العدل المغربية.

وأكد البلاغ أن الملك أصدر "عفوه الكريم على الآنسة هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية".

وأضاف البلاغ أن هذا العفو "يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية"، بحسب البلاغ.

ويشمل العفو أيضا كلا من خطيب هاجر الريسوني والطاقم الطبي المتابع في هذه القضية، يضيف البلاغ.

ونقل موقع هسبريس المغربي أن وزير العدل المغربي، قال في لقاء على هامش التحضير لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، مساء الأربعاء في الرباط، إن الملك محمد السادس أصدر عفوا على هاجر الريسوني.

و حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على الريسوني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وقضت في حق خطيبها، الأكاديمي والناشط الحقوقي السوداني، رفعت الأمين بالحكم ذاته.

وأصدرت المحكمة حكما بالسجن عامين بحق الطبيب النسائي الذي تتهمه السلطات بإجراء الإجهاض، والسجن عاما لطبيب التخدير مع وقف التنفيذ، والسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ للسكرتيرة.