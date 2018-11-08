عقوبات أميركية بشأن أوكرانيا

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على شخصين أوكرانيين وآخر روسي وتسعة كيانات في كلا البلدين، لتورطهم في عملية ضم موسكو لجزيرة القرم.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن أحد هذه الكيانات كان مرتبطا ببنك روسيا ورجل الأعمال الروسي يوري كوفالشوك.

وجاءت العقوبات قبل توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس الأحد القادم لإحياء ذكرى الحرب العالمية الأولى، فيما لم يعلم إذا كان الرئيسان سيتقابلان وجها لوجه أم لا.

وأضاف بيان وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة تفرض العقوبات الجديدة مستهدفة بذلك الجهات الروسية الفاعلة والمتهمة بانتهاك حقوق الإنسان في بعض مناطق أوكرانيا.