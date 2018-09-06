عقوبات أميركية تستهدف شبكات نفطية سورية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس فرض عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات لتسهيلهم شحنات نفط بغرض تمويل الحكومة السورية.

وقالت الوزارة في بيان إن من بين من استهدفتهم العقوبات محمد القاطرجي وشركته التي أشرفت على صفقات نفطية بين حكومة دمشق وتنظيم داعش.

وتشمل العقوبات أيضا شركات وقود تعمل في سورية ولبنان والإمارات العربية المتحدة، لإمداد الحكومة السورية.

وفي بيان منفصل أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بعد ظهر الخميس أن الأشخاص والكيانات المشمولين "سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وأوضح البيان أن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم "السوريون ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي، إضافة إلى اللبناني فادي ناصر".

أما الكيانات فهي "شركة القاطرجي ومقرها سورية، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات".

وأكد البيان أن العقوبات تقضي "بتجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم".

وشددت الخارجية على أن هذا الإجراء "يظهر أن الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام السوري وحلفائه".

وختم البيان بأن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الآليات المتوفرة لعزل نظام الأسد وحكومته المسؤولة عن الاعتقال الممنهج لعشرات آلاف المدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بسبب مطالبتهم السلمية والمشروعة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية".