عقوبات أميركية جديدة ضد إيران

فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة عقوبات جديدة على إيران فيما أدان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو نفوذ إيران المتنامي خلال زيارة للبنان.



وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف واحدا وثلاثين عالما وفنيا وشركة في إيران مشاركين جميعا في برامج البحث والتطوير النووي والصاروخي الإيرانية.



الأفراد والشركات المستهدفون بالعقوبات ينتمون لمنظمة الابتكار الدفاعي والبحث، بحسب ما أوضح الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة.



وقال مسؤول بارز إن أولئك المستهدفين "مشعين دوليا" ولذلك فإن أي شخص أو جهة تتعامل معهم ستكون عرضة للعقوبات الأميركية.



الإعلان يأتي فيما أكد الوزير بومبيو على المسؤولين في بيروت ضرورة تقليص نفوذ جماعة حزب الله التابعة لإيران.



وقال بومبيو إن جماعة حزب الله منظمة إرهابية ولا ينبغي السماح لها بتحديد سياسات أو تولي سلطة، رغم وجودها في البرلمان والحكومة اللبنانية.

