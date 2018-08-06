عقوبات أميركية جديدة على إيران.. كيف تطورت الأزمة؟

في 8 أيار/مايو، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على إيران وعلى كل الشركات التي لها ارتباطات بإيران.

وكان الاتفاق قد أبرم في ختام سنتين من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأتاح رفع العقوبات عن إيران مقابل التزامها عدم امتلاك السلاح النووي.

وكانت الإدارة الأميركية أكدت تطبيق العقوبات على الفور بالنسبة للعقود الجديدة، أي مباشرة بعد صدور الإعلان في أيار/مايو، وأمهلت الشركات الأجنبية من 90 إلى 180 يوما لوقف تعاملها مع إيران.

ويبدأ تطبيق العقوبات الثلاثاء السابع من آب/أغسطس الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش.

وساندت إسرائيل والسعودية قرار ترامب، بينما أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا "تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق" و"الحفاظ على الفوائد الاقتصادية" لصالح الشعب الإيراني.

ضمانات

في 8 أيار/مايو، حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من أن بلاده يمكن أن توقف تطبيق القيود التي وافقت عليها بالنسبة إلى برنامجها النووي، وأن تستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى إذا لم تعط المفاوضات مع الأوروبيين والروس والصينيين النتائج المرجوة.

وفي 9 أيار/مايو، طالب المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الأوروبيين بتقديم "ضمانات حقيقية".

في 13 أيار/مايو، بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة دبلوماسية تهدف إلى إنقاذ الاتفاق. وتعهدّ الأوروبيون في بروكسل بضمان موارد اقتصادية لإيران.

في 18 أيار/مايو، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء رسميا يهدف إلى تفعيل إجراءات من أجل التصدي لتداعيات العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار في إيران. لكن مجموعات أجنبية عدّة أعلنت منذ ذلك الحين عزمها وقف نشاطاتها في أو مع إيران خوفا من العقوبات.

ضغوط

في 21 أيار/مايو، هددت الولايات المتحدة إيران بالعقوبات "الأقوى في التاريخ" إذا لم تلتزم إيران بالشروط الأميركية للتوصل إلى "اتفاق جديد" أكثر شمولا.

في الثامن من حزيران/يونيو، أعلنت نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار أن بلادها تريد تأكيد استمرار الاتفاق "في أسرع وقت" و"لا يمكنها الانتظار إلى مالانهاية".

وأكدت القيام بـ"أعمال تحضيرية" لاستئناف تخصيب اليورانيوم في حال فشل الاتفاق.

الصفر

في الثاني من تموز/يوليو، أعلن المدير السياسي في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك أن بلاده عازمة على خفض صادرات النفط الإيراني "إلى الصفر".

في 16 تموز/يوليو، رفض الأوروبيون طلب الولايات المتحدة عزل إيران اقتصاديا، وأقرّوا آلية قضائية لحماية الشركات الأوروبية الموجودة في إيران من العقوبات الأميركية المحتملة.

لكن في اليوم التالي، رفضت أميركا بشكل حازم طلبات الأوروبيين بإعفاء الشركات الأوروبية العاملة من العقوبات الأميركية، وشدّدت على ضرورة عدم تشجيع أي تعامل تجاري مع طهران.

وجدّدت إيران التهديد بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى. وأعلنت تقديم شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض العقوبات عليها بحجة أن الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات التي رفعت بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، تنتهك الالتزامات الدولية.

تهديدات

في 22 تموز/يوليو، حذر حسن روحاني الولايات المتحدة من "اللعب بالنار"، مؤكدا أن نزاعا مع إيران سيكون "أم كل المعارك".

فرد دونالد ترامب بالتحذير من "تهديد أميركا مجددا" تحت طائلة "مواجهة تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".

في 30 تموز/يوليو، أعلن الرئيس الأميركي أنه مستعد للقاء القادة الإيرانيين "من دون شروط مسبقة" و"في أي وقت يريدون".

فردّ وزير الخارجية الإيراني بالقول إن "التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة" الأميركية "لن تجدي".

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن أميركا "غير جديرة بالثقة".

توتر واحتجاجات

مع اقتراب إعادة العمل بالعقوبات الأميركية، ارتفعت نسبة التوتر في إيران.

ومنذ أيام، تجوب تظاهرات متفرقة تضم بضع مئات الأشخاص عددا من مدن البلاد مثل شيراز (جنوب) والأحواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران، وأصفهان (وسط).

وهاجم متظاهرون إيرانيون ليل الجمعة السبت حوزة علمية في منطقة كرج، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" المحافظة.