موسكو تهدد بعد عقوبات أميركية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مجموعة شيشانية وخمسة أشخاص، ثلاثة منهم يحملون الجنسية الروسية، متهمين بانتهاكات لحقوق الإنسان تشمل تعذيب مثليين والقتل خارج القانون.

وهددت السفارة الروسية بالرد بالمثل على العقوبات.

وتستهدف العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية الخميس "فريق الرد السريع" في جمهورية الشيشان. أما الأشخاص الذين تطالهم العقوبات فمتهمون بقتل المحامي سيرجي ماغنيتسكي والمعارض بوريس نيمتسوف.

وفرضت العقوبات تطبيقا لقانون ماغنيتسكي الذي سن عام 2012، وأطلق عليه اسم مدقق الحسابات ومفشي الأسرار سيرجي ماغنيتسكي، الذي قتل بعمر 37 عاما بعد أن كشف عن فضيحة فساد في روسيا بـ230 مليون دولار. وتشمل العقوبات منع استصدار تأشيرات السفر وتجميد الأصول المالية للمسؤولين الضالعين بقتله في السجن في 2009.

والأشخاص المستهدفون بالعقوبات الأميركية هم إلينا آناتوليفنا تريكوليا وغينادي كارلوف، أعضاء لجنة التحقيق الحكومية الروسية، لدورهما المفترض في التغطية على المسؤولين عن سجن وتعذيب وقتل ماغنيتسكي.

أما أبوزيد فيسمورادوف قائد فريق التدخل الرد السريع في الشيشان فمتهم بجرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بالغة لحقوق هؤلاء الذين يسعون لكشف الأنشطة غير القانونية للمسؤولين الروس.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن فيسمورادوف كان مسؤولا عن عملية شملت اعتقال وتعذيب أشخاص بناء على هويتهم الجنسية المثلية أو إشاعات بأنهم مثليو الجنس.

كذلك، اتهمت وزارة الخزانة الأميركية سيرجي كوسييف بجرائم قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في دوره كرئيس للجنة جنائية في جمهورية كاريليا الروسية.

أما الخامس فهو رسلان غيريمييف وهو متهم بتنفيذ أوامر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف بالقتل والتعذيب.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المحققين الروس حاولوا مرتين أن يحاكموا غيريمييف لدوره في قتل المعارض الروسي بوريس نيمتسوف، لكن لجنة التحقيقات الحكومية الروسية منعتهم من فعل ذلك.

وقتل نيمتسوف في 2015 قرب الكرملين الذي كان من أشد منتقديه. وفي 2017، قضت محكمة بسجن شخص 20 عاما لدوره المفترض في قتل نيمتسوف، لكن المقربين من المعارض القتيل اعتبروا المحكمة محاولة للتغطية على القاتل الحقيقي، وقالوا إن الذين أمروا بقتله ما زالوا طليقي السراح.