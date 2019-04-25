عقوبات أميركية ضد رئيس وزراء الشيشان

أعلنت الخارجية الأميركية الخميس إدراج مسلم خوشيف Khuchiev رئيس وزراء الشيشان وهي إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية، على لائحة عقوبات بسبب تورطه في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

ويمنع المسؤول الشيشاني وأفراد عائلته المقربين بموجب القرار من دخول الولايات المتحدة وفق قانون يسمح بالخطوة إذا توفرت لدى وزير الخارجية الأميركي معلومات ذات مصداقية حول تورط مسؤولين أجانب في فساد أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويلزم القانون وزير الخارجية بأن يعلن بشكل علني أو خاص، أن هؤلاء الأفراد وأقاربهم، غير مؤهلين لدخول الأراضي الأميركية.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن القرار يشمل إلى جانب خوشيف، زوجته سابيات شابازوفا.

وأشار البيان إلى تقرير أصدرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الآونة الأخيرة خلص إلى أن مسؤولين في الحكومة الشيشانية ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وصفها بالخطيرة والمستمرة ومن دون عقاب.

وأضاف التقرير أن أولئك المسؤولين متورطون في "مضايقات واعتقالات أو عمليات حجز عشوائية وغير قانونية وتعذيب وإخفاء قسري وإعدامات خارجة عن نطاق القضاء".

ودعت الخارجية الأميركية السلطات الروسية إلى تحميل المتورطين في تلك الانتهاكات المسؤولية بمن فيهم رئيس الوزراء خوشيف.