عقوبات أميركية ضد وحدة صينية وجهات روسية

فرضت الحكومة الأميركية للمرة الأولى عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني لشرائها مقاتلات روسية من طراز سوخوي سو-35 ومعدات متصلة بمنظومة صواريخ إس-400 أرض جو.



وأعلنت واشنطن الخميس أن شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية الأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الأميركية على روسيا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الإجراء "يهدف إلى فرض كلفة على روسيا ردا على أنشطتها الخبيثة".



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخارجية إضافة 33 من الأفراد والكيانات في روسيا إلى قائمة العقوبات لمعاقبة الحكومة الروسية على ما سمتها "أنشطتها الخبيثة".



يضاف هؤلاء إلى 39 تم إدراجهم أصلا في هذه القائمة التي باتت تضم الآن 72 فردا وكيانا، وضمنها شركات الأسلحة الروسية.







