عقوبات أميركية على شركات وسفن روسية

فرضت وزارة الخزنة الأميركية الثلاثاء عقوبات على شركتي شحن وست سفن روسية لخرقها العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية.

وأفادت الوزارة أن شركتي "بريموريه ماريتايم لوجيستكس" و"غودزون شيبينغ" تمتلكان ناقلة تدعى "أم في باتريوت" أجرت عمليات نقل نفط من سفينة لأخرى إلى ناقلات كورية شمالية مرتين في وقت سابق من العام الجاري.

Treasury targets Russian shipping companies for violations of North Korea-related United Nations Security Council Resolutions https://t.co/u76WKTx3IG — Treasury Department (@USTreasury) August 21, 2018

وشكل ذلك خرقا للحظر الذي دعمته الأمم المتحدة على التعامل تجاريا مع كوريا الشمالية كجزء من الجهود الدولية للضغط على بيونغ يانغ للتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن "عمليات النقل من سفينة لأخرى التي تتم مع سفن ترفع علم كوريا الشمالية من روسيا أو غيرها لأي منتجات يتم توريدها أو بيعها أو نقلها من وإلى جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "ستبقى عواقب خرق هذه العقوبات مطبقة إلى أن نحقق النزع النهائي والذي يمكن التحقق منه بشكل كامل لأسلحة كوريا الشمالية النووية".

وأشارت الوزارة أيضا في إعلانها عن العقوبات الجديدة إلى خمس سفن أخرى تملكها "غودزون".

وفي إعلان آخر، أدرجت الوزارة شركتين وشخصين على اللائحة السوداء اتهمتهم بالتورط في مساعدة شركة روسية أخرى تدعى "دايف تكنو سيرفيسز" في الالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها في حزيران/يونيو.

وفرضت عقوبات على "دايف تكنو سيرفيسز" وثلاثة مسؤولين من الشركة لتقديمهم موارد ودعم للحكومة الروسية في قدراتها على مراقبة واختراق كابلات الاتصالات حول العالم تحت البحر.