واشنطن تعاقب شركة تركية لتعاملها مع كوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة الأميركية الخميس عقوبات على شركة تركية وعدد من الأفراد لتعاملهم تجاريا مع كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان صحافي، إنها فرضت عقوبات على شركة "إس.آي.إيه فالكون انترناشونال غروب"/ (SIA Falcon) التركية، بسبب خرقها للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وشملت العقوبات شخصين يحملان الجنسية التركية وهما الرئيس التنفيذي للشركة حسين شاهين (Huseyin Sahin) وإيرهان كولها (Erhan Culha) المدير العام للشركة، وشخصا أخر يحمل جنسية كوريا الشمالية.

وجاءت العقوبات ردا على تعاملات بين الشركة التركية ومبعوث دبلوماسي من كوريا الشمالية وهو راي سونغ أون (Ri Song Un)، مقره في منغوليا، تتعلق بتجارة السلع والأسلحة.

وتعمل الشركة في مجالات الصناعات الدفاعية والنقل والخدمات والاستشارات في مجال الاستثمار.