عقوبات أميركية جديدة تستهدف إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين فرض عقوبات على شركة في ماليزيا تعمل لصالح شركة طيران "ماهان" الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية لدعمها طهران.

وأوضحت أن وكيل المبيعات، "ماهان للسفر والسياحة"، قدم الدعم لعمليات الشركة الإيرانية الدولية، خاصة فيما يتعلق بإجراء تعاملات مالية لصالحها.

ونتيجة لهذه العقوبات، فإنه سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات للوكيل في ماليزيا التي تدخل في نطاق الولاية الأميركية.

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن مطلع أيار/مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين مجموعة الدول الست وإيران عام 2015 وإعادة فرض العقوبات عليها وعلى كل الشركات المتعاملة معها.