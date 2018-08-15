عقوبات أميركية على شركتين روسية وصينية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء فرض عقوبات على شركتين روسية وصينية لانتهاكهما الحظر الاقتصادي المفروض على كوريا الشمالية، وسط مساع أميركية لإبقاء الضغوط على بيونغ يانغ بسبب برنامجها النووي.

واتهمت الوزارة شركة "داليان صن مون ستار إنترناشونال لوجستيكس تريدنغ" الصينية وشركة أخرى تابعة لها بتزوير وثائق لتسهيل شحنات من الكحول والتبغ لكوريا الشمالية.

وذكرت الوزارة أن هذه الشحنات ساعدت على تجارة تبغ "سرية" هائلة عادت على نظام بيونغ يانغ بنحو مليار دولار في العام.

كما أدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة "بروفينت" الروسية لانتهاكها العقوبات الدولية عبر توفير خدمات لسفن تحمل العلم الكوري الشمالي في ثلاث موانىء روسية.

وفرضت الوزارة كذلك عقوبات على فاسيلي ألكسندروفيتش المدير العام لشركة بروفينت، وقالت إنه "شارك شخصيا" في الصفقات مع كوريا الشمالية.

ورغم المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إلا أن واشنطن تواصل فرض العقوبات التجارية على بيونغ يانغ للضغط عليها لإنهاء برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.