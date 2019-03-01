عقوبات أميركية على عسكريين فنزويليين

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات مالية على مسؤولين أمنيين وعسكريين فنزويليين قريبين من الرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو لدورهم في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشن إن منع مادورو "شاحنات وسفنا محملة مساعدة إنسانية هو آخر مثال على استغلال نظامه غير الشرعي إيصال المواد الغذائية الضرورية للتحكم في الفنزويليين الضعفاء".

وأوضح أن العقوبات فرضت على عناصر في قوات الأمن التابعة لمادورو ردا على العنف القمعي والوفيات المأسوية وإحراق مواد غذائية وأدوية موجهة إلى فنزويليين مرضى وجياع.