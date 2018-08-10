عقوبات إيران..المغرب يتخذ إجراءات احترازية

حذرت الحكومة المغربية مصارفها من مغبة التعامل مع إيران بعد دخول العقوبات الأميركية على طهران حيز التنفيذ.

وحسب وسائل إعلام محلية، بعثت وزارة الخارجية المغربية رسالة للبنوك المغربية تبلغها فيها بالقرار الأميركي وأهمية اتخاذ احتياطات في تعاملاتها مع الشركات الدولية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد بوقف التعامل التجاري مع شركاء بلاده التجاريين، في حال واصلوا تعاملاتهم مع إيران.

وفي أيار/مايو الماضي أعلن المغرب قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران إثر اتهامها بتسليح جبهة البوليساريو وتمويلها عبر مليشيا حزب الله اللبناني.