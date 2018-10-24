'علاء الدين الصغير' ممنوع في مدرسة أميركية

كان أعضاء نادي الدراما في مدرسة ويستاون الابتدائية بولاية ميريلاند يتمرنون على عرض مسرحي بعنوان "علاء الدين الصغير" كان مقررا عرضه في شباط/فبراير المقبل، قبل أن يتم إخبارهم أن العرض لن يخرج إلى النور.

أحد التلاميذ في النادي من أصول عربية (تسع سنوات) أغضبه النص المسرحي لأنه تضمن الإشارة إلى العرب على أنهم "همج".

دانيت زاغاري ماسك، والدة الطفل وهي محامية في مركز العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، قالت في تصريحات لتلفزيون WBAL-TV إن ابنها المستاء من هذه الإشارة قرر الانسحاب من العمل.

أما هي فناقشت الأمر مع أولياء أمور آخرين وإدارة المدرسة. وإزاء معارضة أولياء أمور لهذه الإشارة في المسرحية، قررت الإدارة إلغاء العرض المقتبس من فيلم "علاء الدين" الذي أنتجته شركة ديزني عام 1992.

مدير المدرسة سكوت بالمر كتب في رسالة إلى أولياء أمور التلاميذ في النادي أن فيلم ديزني واجه انتقادات "لكونه يقدم صور نمطية غير دقيقة عن الثقافة العربية... بعد دراسة متأنية، قررنا أن المسرحية لا تناسب مجتمع المدرسة".

مدير المدرسة قال أيضا في مبررات إلغاء المسرحية إن مدرسته تريد تخريج طلاب لديهم "صورة إيجابية عن أنفسهم ويحترمون ثقافات الآخرين".

أما والدة الطفل فأشادت بقرار المدرسة واحترامها "للتنوع".