علاج للسرطان في القطب الجنوبي؟

يقوم علماء في مركز بحثي يقع بجزيرة نائية بالقارة القطبية الجنوبية على بعد مئات الأميال من الطرف الجنوبي لتشيلي بتمشيط الجليد بحثا عن مفاتيح لكل شيء ابتداء من التغير المناخي وحتى علاج السرطان.

وتمثل قاعدة إسكوديرو التشيلية في جزيرة الملك جورج مركزا بحثيا لدراسة رقعة جليدية مترامية الأطراف تمتد إلى القطب الجنوبي إذ يتناوب عليها أكثر من 300 عالم دولي متحدين درجات الحرارة المتجمدة في المنطقة.

ويدعم معهد أنتاركتيكا التشيلي أبحاثا تجرى على جزيء حيوي يسمى (أنتارتينا) مستخلص من نبتة تنمو في المنطقة.

وأعطت تجارب على الفئران باستخدام هذا الجزيء نتائج إيجابية أولية في القضاء على سرطان القولون والمستقيم والكبد والمعدة.

ويفحص العلماء أنواعا من الطحالب التي قد تعالج مرض ألزهايمر وتتضمن إنزيمات تزيل اللاكتوز من الحليب وأخرى تحسن محصول الخس.