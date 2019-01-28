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صحة

الإمارات تعالج مرضى السكري عن بعد

جهاز أكتيست

أطلقت وزارة الصحة الإماراتية خدمة "أكتيست" لمراقبة مرضى السكري ومعالجتهم عن بعد، وفقا لوكالة أنباء "وام".

تعمل هذه الخدمة من خلال توفير بيانات دقيقة لجهاز يتصل بنظام السجل الوطني الطبي الموحد.

يستنفد مرض السكري نسبة مهمة من موارد العالم حيث تجاوزت كلفته 800 مليار دولار سنويا
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ويستطيع المستخدم فحص معدل السكري في دمه من خلال الجهاز الذي سيحدد له الجرعة اللازمة من الأنسولين، وتسجيل الوقت لنتائج الفحوصات والكميات التي حقن المريض بها نفسه، ومشاركة هذه المعلومات مع السجل الرسمي.

*للإطلاع على الترجمة العربية يمكنك اختيارها من قائمة "ضبط"/(setting).

وطورت الشركة السويدية "برايتر" الجهاز الذي يستطيع مراقبة وعلاج مرضى السكري عن بعد.

وبحسب موقع "أكتيست" التابع لـ"برايتر" فإن مرض السكري يعد الأسرع نموا في العالم، إذ سيصل عدد المصابين به 629 مليون شخص بحلول عام 2045.

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