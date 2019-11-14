"علاقات رومانسية".. إدانة 10 أشخاص بالاحتيال على النساء في أميركا

قال مسؤولون فيدراليون في أميركا، إن عشرة أشخاص في أوكلاهوما ونيويورك وكاليفورنيا وتكساس أدينوا بتهم تتعلق بـ "الاحتيال الرومانسي" على النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة .

وتم القبض على خمسة من المتهمين، في كل من نورمان في ولاية أوكلاهوما، بروكلين بنيويورك، وكذالك في لونغ بيتش في ولاية كاليفورنيا.

ووفق قرار الاتهام الاتحادي الذي أصدرته المحكمة المحلية للمقاطعة الشمالية في أوكلاهوما الأربعاء فإن المشتبه بهم يحتالون على النساء عن طريق الاتصال بهن عبر الإنترنت ويوهمونهن بأنهم أميركيون بينما معظمهم من نيجيريا.

المتهمون بحسب لائحة الاتهام، يستهدفون النساء على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشؤون "حسابات كاذبة" للمواعدة باستخدام أسماء ومواقع وصور مزيفة.

عملية الاحتيال تلك كلفت الضحايا ما مجموعه 1.1 مليون دولار، بحسب شبكة الأخبار سي أن أن.

موقع سي أن أن قال كذلك إن المتآمرين كانوا يبنون علاقات مع الضحايا باستخدام مجموعة متنوعة من وسائل التواصل "واتساب" و Google Hangouts.

وتشير اللائحة أن أغلب عمليات الاحتيال تلك وقعت في الفترة الممتدة من سنة 2017 و2019 (حتى هذا الأسبوع).

وكان المشتبه فيهم يطالبون النساء بالمال وأشياء أخرى مثل الهواتف الذكية وبطاقات الهدايا من "إيتونز" قبل أن تتطور المطلوبات لتصل مبالغ مالية كبيرة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي حثّ الأميركيين على توخي الحذر مع تصاعد معدلات "التحايل الرومانسي" في جميع أنحاء البلاد.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية إن عمليات الاحتيال التي تكبد الأشخاص تكلف الأميركيين أموالا أكثر من أي عملية احتيال أخرى.

وأفادت أن أكثر من 21 ألف شخص قد خدعوا وتكبدوا ما مجموعه 143 مليون دولار العام 2018 وحده.

بول ديلكورت من مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس قال من جانبه "نحث المواطنين على أن يكونوا على دراية بهذه المخططات المالية المعقدة لحماية أنفسهم"