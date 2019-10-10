"علاقة رومانسية".. اتهام موظف أميركي بتسريب معلومات سرية

أعلنت وزارة العدل الأميركية الأربعاء القبض على موظف في وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) وتوجيه اتهامات فيدرالية له لأنه نقل معلومات "سرية" إلى صحفيين اثنين عام 2018.

وقالت الوزارة إن هنري كايل فريز (30 عاما) كانت لديه صلاحيات الوصول إلى وثائق سرية وقد نقل "معلومات تتعلق بالأمن القومي حساسة من أجل مكاسب شخصية". وأوضحت أن من بينها معلومات عن أنظمة تسليح دولة أجنبية.

وقالت الوزارة إن فريز، وهو محلل في مجالة مكافحة الإرهاب، كان على ما يبدو في علاقة "رومانسية" مع واحدة من الصحفيين.

وأشارت إلى أنه خلال فترة هذه العلاقة أمدها بمعلومات بشكل غير قانوني، وقد كتبت الصحفية ثمانية مقالات على الأقل استندت إلى بعض هذه المعلومات المسربة.