اكتئاب الرجل.. احذر هذه العلامات

رغم أن العلامات الأولى للاكتئاب عند الرجال هي الحزن، إلا أن بعضهم قد يميل إلى الشعور بالغضب، وإظهار العدوانية، بل وتعاطي المواد المخدرة أو المسكرة. الرجل المكتئب يميل إلى عدم التحدث عن آلامه النفسية، أو يمتنع عن طلب المساعدة أو العلاج مقارنة بالنساء.

وفقا للجمعية الأميركية للطب النفسي، فإن نحو تسعة بالمئة من الرجال في الولايات المتحدة يشعرون بالاكتئاب أو القلق يوميا، بينما مر نحو 30.6 بالمئة من الرجال بفترة اكتئاب خلال حياتهم. ويشترك النساء والرجال في علامات معينة تدل على الإصابة بالاكتئاب، مثل: * الشعور بالحزن والذنب والفراغ.

* فقدان المتعة أثناء القيام بأنشطة معينة.

* فقدان الشهية وانخفاض الوزن.

* مقدار نوم قليل أو كثير.

* الشعور بالغضب أو التعب.

* مشاكل في التركيز.

​لكن، هناك علامات تظهر على الرجال فقط من دون النساء، تدل على أن من يحملها يعاني من الاكتئاب: علامات سلوكية من أبرز العلامات التي قد تقترن بحالة الاكتئاب عند الرجل: * شرب المسكرات وتعاطي المخدرات.

* تجنب لقاءات العائلة والمواقف الاجتماعية.

* العمل لأوقات طويلة من دون أخذ أوقات راحة كافية.

* صعوبة التوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية.

* أن يصبح المرء أكثر تحكما أو مسيئا في العلاقات العاطفية.

* الانخراط في سلوكيات خطرة، مثل المقامرة أو الجنس غير الآمن.

* محاولة الانتحار.

علامات اكتئاب تتعلق بالشعور عند الرجل: بعض الرجال قد يجدون سهولة في التحدث عن علامات سقمهم الجسدي أكثر من النفسي، إلا أن هناك صلة بين الجسد والعقل، ولذلك يجب توضيح كل شئ للطبيب حتى لو شعر المصاب بالاكتئاب أنها غير مهمة، وهذه بعض العلامات الشعورية الأولى للاكتئاب عند الرجل. * غضب.

* إحباط.

* عدوانية.

* حدة الطباع. في هذا الفيديو.. تعرف على "غرفة الغضب" التي يرتادها الصينيون لتفريغ الطاقة السلبية:

علامات جسدية تدل على الاكتئاب عند الرجال صحيح أن الاكتئاب شعور نفسي، لكنه يؤثر على الجسد، وقد يشعر الرجال المصابون بالاكتئاب بالتالي: *صداع.

* ضيق في الصدر.

* آلام في المفاصل والظهر.

* مشاكل في الهضم.

* تعب.

* النوم كثيرا أو قليلا.

* الشعور بالضيق.

* كثرة أو الأكل أو قلته. * فقدان وزن غير مقصود.

متى عليك زيارة الطبيب؟