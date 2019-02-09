علماء: النحل يمكنه إجراء عمليات حسابية

ذكرت دراسة نشرت هذا الأسبوع في صحيفة "ساينس أدفانس" الأميركية أن النحل يمكن أن يقوم ببعض العمليات الحسابية كالجمع والطرح إذا تم تدريبه عليها.

ويشير مؤلفو الدراسة وهم مجموعة علماء في جامعة ملبورن بأستراليا إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد أن الفهم المتقدم للأعداد "قد يكون أكثر سهولة للحيوانات مما كان يعتقد في السابق".

"كثير من الحيوانات تفهم الأعداد على صعيد المستوى الأساسي للمهام، ولكن حتى الآن، أظهر عدد قليل من الحيوانات القدرة على الجمع والطرح" تقول الدراسة.

وبذلك ينضم النحل إلى القائمة القصيرة من الحيوانات والتي تشمل قرد الشمبانزي والببغاوات الرمادية الأفريقية والعناكب.

ووفقا للدراسة العلمية فإن اكتشاف أن دماغ النحل الصغير يمكنه فهم العمليات الرياضية الأساسية له تداعيات على التطور المستقبلي للذكاء الاصطناعي.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي سكارليت هاوارد "يمكن أن يمنحنا هذا نظرة ثاقبة حول كيفية بناء أجهزة كمبيوتر أكثر بساطة ولكنها بمستويات معالجة عالية".

وأعرب هاوارد في تصريح لشبكة "سي أن أن" عن أمله في أن "تسهم نتائج هذه الدراسة في تغيير نظرة الناس للحشرات، وأنها مخلوقات ذكية ويمكنها القيام بأشياء تتطلب المعرفة".