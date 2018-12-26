علماء يحولون النحاس إلى ذهب

تمكن باحثون صينيون من تحويل النحاس الرخيص إلى مواد "شبه مطابقة" للذهب، بهدف استخدامه محفزا في عمليات كيميائية بدلا من المواد النادرة عالية التكلفة،

وحسب دراسة نشرتها دورية "ساينس أدفانسيس"، قام الباحثون بـ"قصف ذرات النحاس بواسطة غاز الأرغون" المشحون بالكهرباء. وهذه العملية أدت إلى شحن ذرات النحاس وجعل الإلكترونات أكثر كثافة وثباتا، فكانت النتيجة تحول النحاس إلى مادة رقيقة تشبه الذهب من حيث المقاومة للتآكل والأكسدة ودرجات الحرارة المرتفعة.

واستطاع الباحثون في معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية استخدام المادة الجديدة في عمليات تفاعل كيميائي معقدة لا تقوم بها سوى المعادن النبيلة، وفق الدراسة.

البروفيسور صن جيان الذي شارك في البحث، قال إن رقائق النحاس استخدمت كمحفز مثل الذهب والفضة.