علماء ينجحون في خلق تواصل بين ثلاثة أدمغة

نجح علماء أعصاب في الربط بين أدمغة ثلاثة أشخاص ما سمح لهؤلاء بتبادل الأفكار من دون الحاجة إلى النطق بكلمات.

وتم تحقيق التواصل من خلال دمج رسوم كهربائية للدماغ (EEGs) لتسجيل النبضات الكهربائية التي تشير إلى نشاط الدماغ، والتحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) الذي يعمل على تنشيط الخلايا العصبية باستخدام حقول مغناطيسية.

ويقول الباحثون وراء التجربة إن النظام الذي أطلقوا عليه اسم BrainNet قد يستخدم في وقت لاحق لربط العديد من الأدمغة في آن واحد وحتى عبر الانترنت.

ويرى الباحثون أن BrainNet يمكنه أن يكشف المزيد عن طريقة عمل الدماغ البشري إلى جانب الطريقة الجديدة للتواصل المباشر بين الأفراد والتي لا تتطلب التدخل الجراحي.

وكتب الباحثون وهم من جامعة كورنيل الأميركية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي "نقدم BrainNet وهو بحسب علمنا، أول طريقة لتواصل عدد من الأشخاص من خلال تواصل مباشر بين الأدمغة من دون تدخل طبي من أجل التعاون على حل مشاكل".