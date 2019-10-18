"علميا".. هذه أجمل امرأة في العالم

بيلا حديد (23 عاما)، عارضة أزياء أميركية من أصول فلسطينية هي "أجمل امرأة في العالم" بحسب مقاييس علمية.

حلت عارضة العلامة الشهيرة "فيكتوريا سيكرت" على رأس قائمة من 10 نساء حصلن على أعلى درجات الجمال وفقا لمعايير الجمال "الذهبية" التي يطلق عليها Golden Ratio of Beauty Phi Standards والتي اعتمد عليها اليونايون في العصور القديمة.

وابتكر علماء معادلة رياضية تقيس الجمال وفقا لمفهوم الفنانين والمهندسين اليونانيين عن الجمال، وأنشأ جراح عمليات التجميل دكتور جوليان دي سيلفا برنامجا حاسوبيا طبق هذه المعادلة، ثم أعلن أسماء الفائزات.

حصلت حديد على نسبة 94.35 في المئة، وكانت الأقرب لـ"الكمال"، بعد احتساب درجات ملامح وجها كلا على حدة وهي: عينيها وحاجبيها وأنفها وشفتيها وذقنها وفكها وشكل وجهها"

تلت حديد المغنية الأميركية بيونسيه (92.44 في المئة)، ثم الممثلة أمبير هيرد (91.85 في المئة) والمغنية أريانا غراندي (91.81 في المئة)، ثم خامسا مغنية البوب تيلور سويفت (91.64 في الئمة).

الطبيب الذي يدير مركز جراحات تجميل في لندن قال لصحيفة ديلي ميل إن حديد فازت بجدراة، مشيرا إلى أنها احتلت المركز الأول بالنسبة لملامح الذقن (99.7 في المئة) وأنها حلت ثانيا بالنسبة لوضعية العينين (97.6 في المئة).

وقال الطبيب: "تتيح لنا التقنية الجديدة معرفة أسرار ما يجعل شخصا ما جميلا".

بيلا واسمها الحقيقي "إيزابيلا خير حديد" ولدت في لوس أنجلوس عام 1996 لأم هولندية تدعى يولونيا وهي عارضة سابقة، وأب مطور عقارات أميركي فلسطيني يدعى محمد حديد. وهي شقيقة العارضة المعروفة جيجي حديد.

وقعت بيلا مع "آي إم جي مودلز" في عام 2014 وفي 2016، فازت بتصويت "عارضة العام" في توزيع جوائز Models.com لأفضل عارضة.