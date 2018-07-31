على الدراجات.. أصفهان تنتفض ضد غلاء الأسعار

بدأ تجار وسائقون تظاهرات بمدينة أصفهان الإيرانية الثلاثاء احتجاجا على موجة التضخم وغلاء الأسعار.

وتجمع أعداد كبيرة من المتظاهرين في منطقة "شابور جديد" بمدينة أميركبير الصناعية، بينما ظهرت أعداد كبيرة منهم تسير بدراجات نارية وسط المسيرات، حسب الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل.

وحمل المحتجون لافتات تطالب المسؤولين بالتصرف حيال غلاء الأسعار.

وانتشرت دعوات على الشبكات الاجتماعية للتظاهر ضد غلاء الأسعار حتى عصر الثلاثاء في جميع أنحاء إيران.

وأرفقت هذه الدعاوي بوسم #چالش_به_دعوت_تظاهرات، أي تحدي التظاهر، والذي نشر عليه رواد مواقع التواصل صور وتسجيلات من فاعليات اليوم.

تقول هذه التغريدة: "عندما حاولت الشرطة فض التظاهرات في منطقة شابور الجديدة، قال المتظاهرون: سنلتقي غدا الساعة العاشرة صباحا".

ويقول هذا المغرد: "البازار في أصفهان، حيث بدأت التظاهرات، على النظام الإسلامي أن يرحل".

أما هذه المغردة فنشرت فيديو لمتظاهرين في أصفهان يرددون "ليس في غزة ولا في لبنان، حياتي فقط لإيران".