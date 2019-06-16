وزير باكستاني على هيئة قطة!

ظهر وزير باكستاني في مؤتمر صحافي بأذني وشوارب قطة، وهو ما أثار السخرية والاستهجان.

فمن دون قصد، نشط الشخص المسؤول عن نقل المؤتمر الصحافي خاصية على فيسبوك تسمى "كات فيلتر"، أظهرت وزير الإعلام شوكت يوسفزاي وعددا من رفاقه في محافظة خيبر باختوخوا، بتلك الهيئة التي تم تداولها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

المؤتمر الصحفي كان حول عدد من القرارات التي اتخذها برلمان المحافظة مؤخرا، لكن مظهر الوزير هو الذي هيمن على المشهد الذي لم يخل من تعليقات ساخرة.

قال أحد المغردين "من الذي أطلق القطط؟".

بينما غرد آخر "يوسفزاي يبدو لطيفا بأذني وشوارب القطط".

المحطة المسؤولة عن نقل المؤتمر وصفت الخطأ بالبشري وقالت إنها تداركته سريعا، وأنها اتخذت الإجراءات اللازمة، لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.