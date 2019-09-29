على بعد مليار سنة ضوئية.. علماء يرصدون تشكل "الزمكان"

على بعد مليار سنة ضوئية، رصد علماء أميركيون ثلاثة ثقوب سوداء تسير في اتجاه سينتج عنه إما تصادم أو اندماج فيما بينها.

ويتوقع العلماء أن تندمج الثقوب الثلاثة مع بعضهما البعض لتشكل ثقبا أسودا كبيرا، مشيرين إلى أن ثقبان يسيران باتجاه بعضهما وللاندماج سيحتاجان إلى قوة الثقب الثالث من أجل ذلك.

وأجرى العلماء محاكاة عبر الحاسوب والتي أظهرت أن اندماج مثل هذه الثقوب سينتج أمواجا من الجاذبية تعرف بـ"الزمكان"، والذي يعني انصهار مفهومي الزمان والمكان، حيث تندمج أبعاد الطول والعرض والارتفاع إضافة إلى الزمان.

وقال شوبيتا ساتيابال، من جامعة جورج ميسن الأميركية، إن وجود مثل هذا التجمع للثقوب السوداء يعد أمرا نادر الحدوث، ولكن ما تم اكتشافه يمثل نتيجة طبيعية لاندماج وتطور المجرات، وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لـ"Futurism".

واستطاع فريق ساتيبال رصد الثقوب السوداء باستخدام مرصد "تشاندرا" الفلكي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الذي يستخدم الأشعة السينية، ومرصد في ولاية أريزونا إضافة إلى مسح بالأشعة تحت الحمراء أطلق من مركبة فضائية.

وقادت البيانات والصور الملتقطة من المراصد الفلكية العلماء إلى تحديد الثقوب السوداء الثلاثة، إذ كانت بيانات "الأطياف البصرية" منجما من المعلومات للعلماء، وفق ما قالت كريستينا مانزانو-كينغ من جامعة كاليفورنيا.

وحدد العلماء النظام المعروف باسم "SDSS J084905.51 + 111447.2" أنه يبعد حوالي مليار سنة ضوئية من الأرض، فيما تبعد مسافة كل ثقب أسود عن أقرب جار له بحدود 10-30 ألف سنة ضوئية.