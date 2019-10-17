على بعد 250 مليون ميل.. صورة لمذنب خارج المجموعة الشمسية

استطاع عالم الفلك ديفيد جيويت من جامعة كاليفورنيا التقاط صورة لمذنب خارج المجموعة الشمسية باستخدام مرصد هابل الفضائي التابع للوكالة الأميركية ناسا يبعد عن الأرض 250 مليون ميل.

والتقط هابل صورة مذنب (2I/Borisov) الذي يسافر عبر الفضاء بسرعة 177 ألف كيلو مترا في الساعة.

وقال العالم جيويت إن هذه الصورة تظهر لنا مذنبا نشطا على عكس الصورة التي التقطت في عام 2017 لمذنب آخر خارج المجموعة الشمسية اسمه (Oumuamua) والذي كان عبارة عن صخرة كبيرة فقط، مشيرا إلى أنه يجب دراسة أسباب الاختلاف ما بين المذنبين.

ويعد (2I/Borisov) و(Oumuamua) أول أجسام تم رصدها خارج النظام الشمسي، والتي ربما تعزى حاليا إلى تطور المعدات وأجهزة الرصد الفضائية التي يمكن للعلماء استخدامها.

وتشير دراسة علمية إلى وجود آلاف المذنبات خارج النظام الشمسي ولكن حتى الأن لم تتمكن أجهزة الرصد من تصويرها، والتي يمكن أن تظهر بصورة باهتة جدا وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لشبكة "فوكس نيوز".

ويعتقد أن المذنبات ليست سوى متبقيات تخلفت عن الوحدات البنائية الأساسية التي نشأت عنها المجموعة الشمسية قبل 4.6 مليار سنة وربما تحمل في طياتها قرائن تهدي العلماء إلى كيفية وصول الماء والمواد الكيميائية التي تكونت منها الحياة إلى كوكب الارض.

ويحتفظ المذنب المكون من جليد وصخور بجزيئات عضوية قديمة تمثل كبسولة الزمن.

وتشير نتائج الأبحاث وتحليل الصور إلى أن المذنب مغطى بطبقة خشنة من المادة والصخور يصل قطر بعضها إلى خمسة أمتار وليس مترسبات من الأتربة كما أنه أكثر صلابة مما كان يعتقد من قبل.