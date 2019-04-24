ماذا وجدت السلطات الأميركية في مصانع مثلجات؟

عثرت السلطات الصحية الأميركية على بكتيريا الليستيريا والسالمونيلا في منشآت خاصة بتصنيع "الآيس كريم".

وقالت إدارة الغذاء والدواء "أف دي أيه" في بيان الأربعاء إنها عثرت على بكتيريا الليستيريا في 19 منشأة من بين 89، وكانت نسبة الانتشار فيها 21 في المئة، كما عثرت عليها في 65 عينة فرعية من بين 5295 عينة أخذت من أسطح مختلفة داخل المصانع.

وأضافت أنها عثرت على بكتيريا السالمونيلا في منشأة واحدة فقط.

وتسبب بكتيريا الليستيريا أمراضا معوية تعتبر خطرا على الحوامل، ناهيك عن أثرها على بعض الأشخاص الذين تصيبهم بالسحايا ما قد يودي بحياتهم.

وتتشابه السالمونيلا مع الليستيريا في أعراضها التي تصيب الأمعاء، وتحتاج ما بين 7-10 أيام للعلاج، ولكن خطورتها تكمن في أن بعض أنواعها تؤدي إلى الإصابة بالحمى التيفودية التي تؤدي بدروها للموت في العديد من الأحيان.

وقامت "أف دي أيه" بأخذ عينات من أسطح مختلفة في مناطق التصنيع بمنشآت موجودة في 32 ولاية مختلفة.