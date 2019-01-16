حالة الطوارئ القصوى في العاصمة الأردنية

أعلنت أمانة عمان الكبرى الأربعاء حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأحوال الجوية المتوقعة في العاصمة الأردنية، وفق النشرات الواردة من دائرة الأرصاد الجوية .

واتخذت السلطات المحلية تدابير مختلفة منها تجهيز آليات وشاحنات للتعامل مع أي حالات متوقعة.

وقالت أمانة عمان الكبرى في بيان إن الكوادر الميدانية ستعمل على متابعة عمل "مناهل تصريف مياه الأمطار والإنارة وديمومة عمل الإشارات الضوئية والأعمال البيئية" .

وناشدت المواطنين اتخاذ إجراءات احترازية من بينها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ودعا البيان المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم استخدام المركبات في حالات تساقط الثلوج، إلا عند الضرورة القصوى.

وحذر المركز الوطني للأزمات في الأردن من تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب.

وحذر أيضا من سيول تسببها الأمطار الغزيرة المتوقعة التي تصاحبها رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كليومترا في الساعة.

وحسب دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، يتأثر الأردن الأربعاء بكتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز في شمال سوريا.