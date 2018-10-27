عمان تعلن دعمها التقارب بين إسرائيل والفلسطينيين

قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله السبت إن السلطنة لا تلعب "دور الوسيط بين إسرائيل والفلسطينيين ولكنها تساعد الجانبين على التقارب".

وأضاف الوزير العماني خلال قمة أمنية في البحرين غداة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان إن بلاده تعتمد على الولايات المتحدة ومساعي رئيسها دونالد ترامب في العمل باتجاه "صفقة القرن"، مشيرا إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال بن علوي إن "الزمن الآن أصبح مناسبا للتفكير بجدية للتخلص من المشكلات التي لا تسمح لدول المنطقة بالتطور الذي تستحقه"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية "هي أساس المشكلات كلها التي حصلت خلال النصف الأخير من القرن الماضي".

وأعرب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة عن دعمه لدور سلطنة عمان في محاولة إقرار السلام الفلسطيني الإسرائيلي، في حين قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن بلاده ترى أن عملية السلام هي مفتاح تطبيع العلاقات مع إسرائيل.