عُمان.. حريق يودي بحياة 10 من عائلة واحدة

لقي 10 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم جراء حريق شب في منزلهم في منطقة خور الحمام بمحافظة شمال الباطنة شمالي سلطنة عمان، حسب ما أفادت به الشرطة في تغريدة على موقعها بتويتر الخميس.

وقالت الشرطة إن الضحايا توفوا بسبب استنشاقهم الدخان الناتج عن الحريق، معربة عن أسفها للحادثة.

وناشدت الشرطة المواطنين تركيب أجهزة استشعار الدخان في المنازل لتفادي وقوع أحداث مماثلة.​

وكانت فرق الدفاع المدني والإنقاذ قد عثرت على الجثث الـ10 بعد إخماد الحريق.