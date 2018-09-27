عُمان.. حريق يودي بحياة 10 من عائلة واحدة

لقي 10 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم جراء حريق شب في منزلهم في منطقة خور الحمام بمحافظة شمال الباطنة شمالي سلطنة عمان، حسب ما أفادت به الشرطة في تغريدة على موقعها بتويتر الخميس.
وقالت الشرطة إن الضحايا توفوا بسبب استنشاقهم الدخان الناتج عن الحريق، معربة عن أسفها للحادثة.
وناشدت الشرطة المواطنين تركيب أجهزة استشعار الدخان في المنازل لتفادي وقوع أحداث مماثلة.
وكانت فرق الدفاع المدني والإنقاذ قد عثرت على الجثث الـ10 بعد إخماد الحريق.
وفاة عشرة مواطنين من عائلة واحدة جرّاء استنشاقهم للدخان إثر حريقٍ نشب في منزلهم فجر اليوم بمنطقة خور الحمام بولاية صحم، إنَّا لله وإنا إليه راجعون.— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 27, 2018
وتُهيب شرطة عمان السلطانية بالجميع بضرورة تركيب أجهزة استشعار الدخان بداخل منازلهم تجنباً من وقوع مثل هذه الحوادث لا قدّر الله.