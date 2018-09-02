عمرها 11 عاما.. دعوى قضائية تطالب الأزهر بتنقيح 'صحيح البخاري'

قبل 11 عاما رفع الباحث في شؤون التراث الإسلامي أحمد عبده ماهر دعوى قضائية ضد شيخ الأزهر في مصر يطالبه فيها بتنقيح كتب الأحاديث النبوية وفي مقدمتها صحيح البخاري.

ويقول ماهر لقناة الحرة إن "هذه الكتب تحتوي شوائب ومغالطات تخالف روح وجوهر الإسلام وتحرض على العنف والتطرف".

ويتهم ماهر الأزهر "بالمماطلة في تنقيح صحيح البخاري، ورفع الأحاديث المدسوسة التي تثير البلبلة في نفوس المسلمين".

وطالب الباحث بغلق الأزهر لحين تنقيح المناهج الدراسية فيه وتطويرها.

وانتقد أزهريون الدعوى القضائية وقالوا إن ماهر يطعن في "ثوابت الدين والعقيدة".

وقال عضو المجلس الديني الأعلى للشؤون الإسلامية عبد الغني الهندي إن "الازهر يقوم منذ تأسيسه بمراجعة دورية للكتب القديمة وتنقيتها من أي أمور دخيلة".

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر حددت 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعدا للنظر في الطعن المقدم من قبل أحمد عبده ماهر، لإلغاء حكم القضاء الإداري برفض دعواه ضد الأزهر.