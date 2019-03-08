52 عاما.. أكبر لاعب كرة قدم في العالم

لا يزال كازويوشي ميورا (52 عاما) يمارس لعب كرة القدم كلاعب محترف على الرغم من دخوله في العقد السادس من العمر، ليكون بذلك أكبر لاعب كرة قدم في العالم.

واحتفل أسطورة كرة القدم في اليابان والمهاجم الدولي السابق بعيد ميلاده الـ52 قبل أيام (26 شباط/ فبراير)، بعد نحو شهر من تمديد عقده مع ناديه الحالي يوكوهاما الذي يلعب في دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم في اليابان.

ولد ميورا في شباط/ فبراير 1967، بعد سبعة أشهر من فوز إنكلترا بطولة كأس العالم التي جرت على أرضها في 1966.

وفي عام 2017 حطم ميورا، الذي سيخوض موسمه 34 في مسيرته الاحترافية، الرقم القياسي للعب أطول فترة ممكنة احترافيا، كما بات أكبر لاعب سنا يسجل هدفا، وهما رقمان قياسيان كانا بحوزة الأسطورة الإنكليزي ستانلي ماتيوس (ظل يلعب لغاية الـ 50).

وغادر ميورا اليابان متوجها إلى الدوري البرازيلي عام 1982، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع سانتوس عام 1986، وهو النادي الذي لعب له الأسطورة بيليه.

ثم أمضى معظم مسيرته الكروية في بلاده بعد تجربتين في أوروبا مع فريقي جنوى الإيطالي (1994 - 1995) ودينامو زغرب الكرواتي (1999)، من دون أن يكون النجاح حليفه.

كما لعب لفريق سيدني الأسترالي للفترة بين عامي (2005 و2006) .

وساهم المهاجم الياباني في دخول كرة القدم في بلاده عالم الاحتراف مع انطلاق دوري المحترفين عام 1993، ودافع عن ألوان منتخب اليابان في 89 مباراة وسجل 55 هدفا.

لكن إقصاءه من تشكيلة "الساموراي الأزرق" من قبل المدرب تاكيشي أوكادا قبل المشاركة الأولى للبلاد في كأس العالم عام 1998، سبب جدلا كبيرا في اليابان.

لم يتأثر ميورا، بل عرض تقديم خدماته لمنتخب بلاده قبل مونديال جنوب إفريقيا 2010، عندما كان في الـ43 لكن أوكادا، في مشواره التدريبي الثاني، رفض العرض بتهذيب.

حصل ميورا أخيرا على فرصة تمثيل اليابان في كأس العالم، وبعمر الخامسة والأربعين، لكن في رياضة كرة الصالات في تايلاند.

وخاض ميورا الذي قال إنه يريد مواصلة اللعب حتى بلوغ الـ60 من عمره، العام الماضي 9 مباريات بقميص يوكوهاما الذي يدافع عن ألوانه منذ عام 2005، لكنه فشل في هز الشباك.

تألق ميورا مع أندية يابانية عديدة منها، فيردي كاوازاكي وكيوتو بوربل سانغا وفيسيل كوبي قبل انتقاله إلى يوكوهاما.