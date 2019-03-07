عمرو واكد: هذه قصتي

أكد الفنان المصري العالمي عمرو واكد أنه سيسلك كل السبل اللازمة لإزالة ما سماه "العدوان عليه وعلى حقوقه".

وبعد أن كان واكد المعارض للنظام الحالي في مصر، قد كشف الاثنين أنه مهدد بالقبض عليه في حال عودته إلى مصر، أصدر بيانا الخميس يوضح ملابسات القصة برمتها.

وكان واكد أحد أبرز الفنانين الذين شاركوا في ثورة 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأعلن مؤخرا رفضه للتعديلات الدستورية التي تسمح ببقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى 2034، وتوسع من سلطاته وسلطات الجيش.

وقال واكد في البيان إنه "يحاول تجديد جواز سفره منذ بداية العام الماضي عن طريق القنصلية المصرية في مدريد، لتواجده خارج البلاد لارتباطه بعدة أعمال فنية"، مشيرا إلى أن الدستور والقانون لا يمنعان ذلك "ما دمت متمتعا بالجنسية المصرية التي أفخر بها والتي لم تمنحني إياها سلطة من السلطات ولم يمن بها علي أحد، وإنما هي حق لي بالدم والميلاد".

واتهم واكد السلطات المصرية بعدم تجديد جواز السفر الخاص به، "وما ذلك إلا لإصراري على التمتع بحقي في حرية الرأي والتعبير التي كفلها لي الدستور المصري الذي كفل لي أيضا حق تناول الشؤون العامة والتعليق عليها ونقد السياسات الحاكمة التي لا يخفي على ذي لب أنها تشكل خطرا على وطني".

وأضاف واكد أنه فوجئ "بسيل من التهديدات والتعنت ضدي بداية بما تم ترويجه من الحكم علي في قضية عسكرية لا أعلم عنها شيئا ولم أخطر بها ولم أمثل فيها أمام ثمة جهة تحقيق أو محاكمة بالرغم من كوني مواطن مدني لا يجوز محاكمته عسكريا".

وأبدى العديد من المصريين المغتربين في أسبانيا، استعدادهم لمؤازرة الفنان عمرو واكد، إذا طلب منه الذهاب إلى القنصلية لاستخراج سفر جديد بعدما قال إنه تم تهديده بالسجن.

وحاز واكد على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وشارك في أكثر من 13 مسلسلا وأكثر من 27 فيلما منهم سبعة أفلام عالمية، حيث شارك النجم الأميركي جورج كلوني بطولة فيلم سريانا في 2005، بعد أن كان قد درس العلوم الاقتصادية بالجامعة الأميركية بالقاهرة.

ولم يصدر عن الجهات الرسمية المصرية أي تعليق على تصريحات الفنان واكد.