عمرو واكد يرد على منتقدي ظهوره في فليم مع فنانة إسرائيلية

رد الفنان المصري عمرو واكد على منتقديه الذين هاجموه بسبب مشاركته في فيلم مع الفنانة الإسرائيلية غال غادوت، قائلا "علمني الفن أن أكون إنسانا قبل أي شيء".

وأعلن واكد مشاركته في فيلم "المرأة الأعجوبة 1984"Wonder woman 1984 في جزئه الثاني، والذي تمثل فيه غادوت أيضا.

وقال واكد في تغريدة: "انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة 1984 (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو 2020. يا رب يعجبكم الفيلم".

وبعد سلسلة من الانتقادات ضده، رد واكد بتغريدة قال فيها "علمني الفن أن أكون إنسانا قبل أي شيء. أن أعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني أن أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. أن أكون صادقا للإنسانية".

وأضاف "أعمل على ذلك ليلا ونهارا وأحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان. أو على الأقل أحاول جاهدا".

واتهم واكد في تغريدة أخرى ما أسماها "اللجان الإلكترنية" بشن هجمات ضده معتبرا أن الحل هو "البلوك"، أي الحجب.

وكان الجزء الأول من الفيلم الأميركي الذي صدر في يونيو 2017 قد حقق نجاحا كبيرا، ومن المتوقع طرح الجزء الثاني في يونيو 2020.

وألغت نقابة المهن التمثيلية عضوية واكد بسبب مواقفه السياسية المتعلقة بالتعديلات الدستورية الأخيرة. وتقدم محامون ببلاغات إلى النائب العام المصري ضد واكد تتهمه بـ"الخيانة العظمى" بعد إعلان معارضته للتعديلات الدستورية الأخيرة والتي تم تمريرها وتسمح ببقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2030 بعدما كان من المفترض أن تنتهي فترة حكمه في 2022.

وحاز واكد على العديد من الجوائز المحلية والعالمية وشارك في أكثر من 13 مسلسلا وأكثر من 27 فيلما منهم سبعة أفلام عالمية، حيث شارك النجم الأميركي جورج كلوني بطولة فيلم سريانا في 2005، بعد أن كان قد درس العلوم الاقتصادية بالجامعة الأميركية بالقاهرة.