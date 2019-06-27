شاهد.. عمرو وردة يعتذر في رسالة مصورة

نشر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم عمرو وردة مساء الأربعاء، اعتذارا عبر حسابه على فيسبوك، لجميع جماهيره ومحبيه على ما بدر منه مؤخرا.

وكانت عارضة مكسيكية قد نشرت تفاصيل محادثة وفيديو لوردة، احتوت على مشاهد مسيئة.

كما تورط اللاعب منذ أيام في محادثة مع عارضة أزياء مصرية عبر إنستغرام، عرضته لانتقادات شديدة.

وعلى إثر هذه الانتقادات، استبعد الاتحاد المصري لكرة القدم وردة من قائمة المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن وردة قد تورط في مثل هذا النوع من الحوادث أكثر من مرة، إذ طرد من بعثة المنتخب في تونس عام 2013، بعد تعديه على فتاة في الفندق الذي كان يقيم فيه.

