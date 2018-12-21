تعكف شركة فيسبوك على تطوير عملة مشفرة يمكن تحويلها عبر تطبيق واتساب.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصدر في الشركة أن فيسبوك تدرس استحداث عملة يتم ربط سعرها بالدولار، إذ أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة لن تكون جاهزة على المدى القصير، فهي لا تزال قيد التطوير.

وكشفت بلومبيرغ إن فيسبوك عينت 40 خبيرا يعملون في قسم العملات الرقمية المشفرة "بلوك تشين"، وكانت قد عينت منذ 2014 رئيسا سابقا في "باي بال" وهو ديفيد ماركوس مديرا لقسم مبادرات المجموعة في الـ"بلوك تشين".

وبهذا تنشأ فيسبوك منظومتها المالية، إذ ستمتلك عملة إلكترونية مشفرة، ونظام تحويل خاص بها عبر واتساب، ولن يكون هناك حاجة للبنوك إلا من خلال التحويل من عملتك إلى عملة فيسبوك.

وستركز فيسبوك في عملتها الرقمية على السوق الهندية كخطوة أولى، إذ تبلغ قاعدة مستخدمي واتساب 200 مليون شخص.

وتبلغ تحويلات الهنود السنوية ما يقارب 69 مليار دولار.