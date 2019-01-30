عملة رقمية سعودية إماراتية

أعلنت الإمارات والسعودية في بيان مشترك إطلاق مشروع لإصدار عملة رقمية تستخدم بين في التبادلات المالية بين البلدين.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة إن "العملة ستستخدم في التسويات المالية".

ويهدف المشروع الذي أطلق عليه اسم "عابر" إلى خفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، وإيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين.

ويشير البيان إلى النية لتأهيل كوادر للتعامل مع هذه التقنيات، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

وتقتصر المرحلة الأولى من المشروع على عدد محدود من البنوك في كل دولة.