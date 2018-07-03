عملية الحديدة.. مئات القتلى في ثلاثة أسابيع

ارتفع عدد القتلى منذ بدء العملية العسكرية في محافظة الحديدة اليمنية قبل ثلاثة أسابيع إلى 483، بينهم أطفال.

وقتل أكثر من 50 شخصا، بينهم مدنيون وأطفال، الأحد والاثنين في غارات جنوب المدينة الحديدة، بينما عزز الحوثيون مواقعهم الدفاعية، حسبما أعلنت مصادر عسكرية وطبية وشهود عيان الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن الحوثيين قاموا بحفر عشرات الخنادق وسط شوارع المدينة، كما نصبوا حواجز وأقاموا سواتر ترابية.

وتأتي هذه التعزيزات بينما عاد مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الاثنين إلى صنعاء، في إطار جهوده للتوصل إلى اتفاق لتجنيب المدينة المزيد من المعارك.

وكانت الإمارات قد أعلنت الأحد أنها "اوقفت مؤقتا" العملية العسكرية في الحديدة من أجل افساح المجال أمام جهود المبعوث الأممي لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة من "دون شروط".

وبدأت القوات الموالية للحكومة اليمنية بدعم إماراتي في 13 حزيران/يونيو هجوما على ساحل البحر الأحمر باتجاه ميناء الحديدة الذي تمر عبره غالبية المساعدات والمواد التجارية إلى البلد الغارق في نزاع مسلح.