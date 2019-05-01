'عملية الحرية'.. غوايدو يدعو الجيش لمواصلة التقدم

دعا الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو في رسالة مصورة بثت الثلاثاء أنصاره إلى مواصلة التظاهر ضد الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو الأربعاء، وذلك غداة إعلان جنود ولاءهم له واندلاع اشتباكات بين قوات الأمن وبعض من مؤيديه.

وقال غوايدو في شريط فيديو بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أدعو القوات المسلحة إلى مواصلة التقدم في "عملية الحرية". غدا، في الأول من أيار/مايو، سنواصل... في كل فنزويلا، سنكون في الشارع".

وكان غوايدو أعلن في وقت سابق الثلاثاء تلقيه دعم مجموعة "جنود شجعان" للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، فيما توعدت الحكومة بإحباط ما وصفته بالمحاولة الانقلابية.

وجُرح 69 شخصاً على الأقل، بينهم اثنان بالرصاص، في المواجهات التي وقعت الثلاثاء في كراكاس خلال تظاهرات داعمة للمجموعة العسكرية المنشقة التي أعلنت تأييدها لغوايدو، بحسب ما أعلنت الأجهزة الطبية المحلية.