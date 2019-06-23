أبرز محطات عملية السلام في الشرق الأوسط

كريم مجدي "السلام من أجل الرخاء"، الاسم المعتمد لخطة الإدارة الأميركية لإحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي خرجت إلى النور بعد مخاض عسير استمر عامين. الخطة التي ستشمل تغييرات جذرية متمثلة في إقامة دولة واحدة (إسرائيل) مقابل تنمية اقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط، كانت خلاصة سنوات من التجارب والمفاوضات التي نجح بعضها فيما كان مصير أغلبها الفشل.

أبرز محاولات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على مدار العقود الماضية. 1988: اعتراف بإسرائيل بعد عام من الانتفاضة الفلسطينية الأولى، أدان زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، العنف واعترف بحق إسرائيل في الوجود، وأعلن أحاديا في العام ذاته "استقلال" فلسطين. ومنذ تلك اللحظة، اعترفت أكثر من مئة دولة بفلسطين رغم عدم وجود حدود واضحة، حسب مصادر فلسطينية. 1991: مؤتمر الشرق الأوسط بمدريد مع انتهاء الحرب الباردة، عقد مؤتمر الشرق الأوسط في العاصمة الإسبانية مدريد، بدعم كل من واشنطن وموسكو لتمهيد الطريق لمفاوضات سلام من أجل الوصول لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. 1993: معاهدة أوسلو وقع كل من ياسر عرفات ورئيس وزراء إسرائيل آنذاك إسحاق رابين اتفاقية أوسلو، والتي عرفت رسميا باسم "إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي"، والذي قد أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ونظم عملية إقامة سلطة وطنية فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

1996: انتخاب نتانياهو بعد اغتيال إسحاق رابين على يد يهودي متطرف معارض لاتفاقية أوسلو في عام 1995 وتنفيذ حركة حماس لعدد من التفجيرات الانتحارية، تم انتخاب بنيامين نتانياهو رئيسا للوزراء. 2000: فشل كامب دافيد في عام 2000، فشل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في الوصول لاتفاق سلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وبعد شهور قليلة اندلعت الانتفاضة الثانية والتي تخللتها تفجيرات انتحارية وأعمال عنف. 2001: محادثات طابا قمة عقدها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في مدينة طابا المصرية، ركزت بشكل أساسي على قضية اللاجئين والقدس، إلا أن المفاوضات فشلت نتيجة تباعد رؤى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. 2002: مبادرة السلام العربية قدمت السعودية في عام 2002، مبادرة لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تدعى "مبادرة السلام العربية"، دعت إلى إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان، وذلك مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. 2003: خارطة الطريق أصدرت اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط، والمكونة من الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة. خارطة طريق لإنهاء العنف بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية. 2005: انتخاب عباس