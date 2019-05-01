'عملية نوعية' للتحالف بقيادة السعودية في صنعاء

شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن "عملية نوعية" ضد أهداف في قاعدة الدليمي الجوية المجاورة لمطار صنعاء، حسب ما ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأضافت القناة السعودية أن الأهداف تشمل مواقع صيانة الطائرات المسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن تواجد الخبراء والمشغلين.

وذكر تلفزيون المسيرة الذي يسيطر عليه الحوثيون أن ست ضربات جوية استهدفت قاعدة الدليمي الجوية في صنعاء.

وسبق أن أعلن التحالف بقيادة السعودية أن الحوثيين يستخدمون القاعدة الجوية في العاصمة لشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.