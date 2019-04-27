بالفيديو.. صبي ينقذ شقيقته من الخطف

قالت الشرطة في مدينة ميدلتاون بولاية أوهايو إن طفلا يبلغ من العمر ثمانية أعوام تمكن، في عمل بطولي، من إنقاذ نفسه وشقيقته (10 أعوام) بعد قيام رجل بسرقة سيارة جدتهما وهما بداخلها.

ووقع الحادث عندما كانت الجدة البالغة من العمر 69 عاما تقوم بتوصيل امرأة أخرى

إلى مركز طبي الخميس الماضي وكان الطفلان يجلسان في المقعد الخلفي.

وبعد بضع ثوان من خروج الجدة من السيارة لمساعدة المرأة على الذهاب لغرفة الطوارئ، قفز اللص ويدعى دالفير سينغ (34 عاما)، إلى مقعد السائق وانطلق بالسيارة مع الطفلين، حسبما ذكرت الشرطة.

لكن الصبي تمكن من فتح باب السيارة والهرب، وعندما حاولت شقيقته فعل الشيء ذاته سحبها اللص من ملابسها، ليقوم شقيقها هو الآخر بسحبها إلى جهته، وينجح أخيرا في إنزالها من السيارة التي كانت تتحرك.

وقال قائد شرطة ميدلتاون رودني مترسبا إن "هذا الرجل الصغير بطل من دون شك، لقد سحب أخته من السيارة من دون أي قلق على سلامته".

وبعد فترة وجيزة من الحادث تمكنت الشرطة من القبض على السارق الذي وجهت إليه تهم الاختطاف والاعتداء والسرقة.