عمى السكري.. الذكاء الاصطناعي في المواجهة

في مستشفى جنوبي الهند، يسعى أطباء وباحثون لمساعدة قرابة 70 مليون مريض بداء السكري من خلال الاستعانة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ويزور أكثر من 2000 شخص، من الهند وبلدان أخرى، مدينة مادوري حيث تقع مستشفى "آرافيند" للعيون التي تستخدم، بمساعدة من شركة "غوغل"، الذكاء الاصطناعي لتشخيص الإصابة بخلل في الشبكية مرتبط بالإصابة بالسكري ويسبب العمى لاحقا في حال عدم علاجه.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير الأحد إن المستشفى التي لها فروع في مناطقة مختلفة من الهند، لا تتقاضى مقابلا من المرضى المحتاجين.

وكان مسؤولون في "غوغل" أعلنوا في 2017 بدء العمل مع "آرافيند" على إدماج التكنولوجيا التي تعتمد على تدريب برنامج على دراسة صور الشبكية والتعرف على العلامات المبكرة لاعتلالها المرتبط بالسكري.

وحسب "نيويورك تايمز" فإن تشخيص المريض باستخدام هذه التقنية، من خلال كاميرا وماسح ضوئي للعين، يجري خلال ثوان.

وتضيف أن الباحثين الواقفين وراء المشروع يأملون في أن تساعد التقنية الأطباء على فحص مرضى أكثر في بلد فيه 11 طبيب عيون لكل مليون مواطن.