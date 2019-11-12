"القوات الأمنية من صميم الشعب".. مسيرة "تضامنية" لشرطة كربلاء

نظم عدد من عناصر شرطة محافظة كربلاء العراقية تظاهرة، الثلاثاء، أعربوا فيها عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية في البلاد، ورددوا هتافات تدعو إلى الحفاظ على سلمية التظاهرات وتحقيق مطالب المواطنين.



ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة، علاء الغانمي، قوله إن "القوات الأمنية بكل صنوفها هي من صميم الشعب والتي تحارب الجريمة بكل أنواعها لحماية المواطنين وتسعى لأن تكون في مقدمة المطالبين بالحقوق المشروعة للشعب".

وتشهد كربلاء على غرار عدة مناطق في البلاد، مظاهرات تطالب بمحاربة الفساد ورحيل السياسيين الذين يسيطرون على مقاليد السلطة منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003.

وخلال الأسبوع الماضي، تصاعدت حدة العنف ضد المحتجين في بغداد ومناطق أخرى، وبينها كربلاء، وتسببت بمقتل وإصابة العشرات، كما شهدت تصاعدا في حدة الغضب تجاه نفوذ إيران في العراق.

واندلعت ليل، الأسبوع الماضي، أعمال عنف في كربلاء، أدت إلى مقتل أربعة متظاهرين برصاص قوات الأمن، لدى محاولتهم حرق مبنى القنصلية الإيرانية.

ويتهم جزء كبير من الشارع العراقي إيران بالوقوف خلف النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا ويطالبون بإسقاطه.

وقتل 319 متظاهرا وأصيب أكثر 12 ألف آخرين جراء العنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية وميليشات مدعومة من إيران، في قمع الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.