Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
منوعات

أبرز ما بحث عنه العرب على غوغل في 2018

محرك غوغل Photo: Shutterstock

أعلنت غوغل أخيرا نتائج أكثر المواضيع بحثا عبر محركها للعام 20118.

ونشرت الشركة أبرز النتائج للدول العربية، والتي ضمت السعودية والإمارات ومصر، حيث كانت نتائج الثانوية العامة في مصر وجمال خاشقجي من أبرز مواضيع البحث.

اقرأ أيضا: أكثر المواضيع بحثا في غوغل 2018

وكان للبحث عن مواضيع تتعلق بالشؤون الهندية نصيب في الإمارات.

وهذه أبرز نتائج البحث العربية:

السعودية

مقتل الصحافي جمال خاشقجي
مقتل الصحافي جمال خاشقجي

1- العنوان الوطني

2- جدارة

3- حلول

4- جمال خاشقجي

5- نون

6- نظام نور برقم الهوية

7- انتهاء الإقامة

8- طقس جدة

9- رايات

10- كلام أصفر

مصر

لاعب ليفربول المصري محمد صلاح
لاعب ليفربول المصري محمد صلاح

1- نتيجة الثانوية العامة 2018

2- ليفربول

3- دعم مصر

4- مسلسل نسر الصعيد

5- معرفة اللجنة الانتخابية

6- جمال خاشقجي

7- أوقات الصلاة

8- رمضان 2018

9- نتيجة دبلوم الصنايع

10- المعلمون أولا

الإمارات

لاعبو المنتخب الفرنسي يقبلون كأس العالم عقب فوزهم باللقب
لاعبو المنتخب الفرنسي يقبلون كأس العالم عقب فوزهم باللقب

1- كأس العالم

2- الدوري الهندي الممتاز

3- سريديفي كابور

4- بريانكا شوبرا

5- مؤشر جوازات السفر

6- لعبة فورتنايت

7- سعر البيتكوين

8- الهيئة الاتحادية للضرائب

9- سعر العملة الهندية

10- برواز دبي

مقترح

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG