"عهد الرعب قد مضى".. ترامب يؤكد أن واشنطن تراقب خليفة البغدادي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم داعش، مستغلا مشاركته في يوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وفيما دأب الرؤساء الأميركيون على الاحتفال بهذا اليوم بوضع إكليل من الزهور على المقبرة العسكرية المترامية الأطراف في أرلينغتون قرب واشنطن، توجه ترامب إلى نيويورك حيث ألقى خطابا قبل عرض للمحاربين القدامى يجري سنويا في المدينة.

وواجه ترامب انتقادات واسعة بعد إعلانه سحب كامل القوات الأميركية من سوريا الشهر الماضي، حيث قال معارضوه وبعضا من حلفائه أن ذلك يمكن أن يسمح بعودة تنظيم "داعش" ويترك الأكراد الحلفاء لواشنطن عرضة للغزو التركي.

لكن ترامب استغل خطابه ليقول إن قيادات التنظيم المتطرف تفر خائفة بعد مقتل البغدادي في غارة شنتها القوات الأميركية الخاصة في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.

وقال ترامب "قبل أسابيع قليلة، أغارت القوات الأميركية الخاصة على مجمع داعش ونفذت العدالة في الزعيم الإرهابي رقم واحد في العالم".

واضاف "بفضل المقاتلين الأميركيين، البغدادي مات، ومات الرجل الثاني في التنظيم، وأعيننا مركزة على الرقم 3"، مضيفا بأنه يجب عليه أن يعلم بأن "عهد الرعب قد مصى".

وتابع "لقد انتهى عهده الارهابي، وأصبح اعداءنا يركضون خائفين جدا جدا. ان من يهددون شعبنا ليس امامهم أي فرصة ضد قوة أميركا المحقة".

وعقب مقتل البغدادي في الغارة، أعلن التنظيم المتطرف تعيين أبو ابراهيم الهاشمي القريشي خلفا له.