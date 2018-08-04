'عهد جديد' لناسا.. هؤلاء رواده

اختارت إدارة الطيران والفضاء الوطنية الأميركية (ناسا) تسعة رواد فضاء للسفر فى رحلات هي الأولى من نوغعها منذ نحو سبعة أعوام.

وقالت ناسا، في بيان لها حول الإعلان عن أسماء هؤلاء الرواد في فعالية أقيمت بمركز جونسون للفضاء بولاية تكساس الجمعة، إن الرحلات ستكون الأولى التي تقل رواد فضاء وتنطلق من أراض أميركية منذ انتهاء برنامج مكوك الفضاء فى 2011.

وسوف يكون الرواد، وهم سبعة رجال وامرأتان، أول المسافرين إلى الفضاء عبر مركبات مطورة من قبل القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج "الطاقم التجاري" لناسا.

وكانت ناسا قد اختارت في 2014 شركتي "سبيس أكس" و"بوينغ" لتطوير مركبات فضائية لنقل الرواد من وإلى محطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن تقوم الشركتان بإطلاق أولى رحلاتهما المأهولة العام المقبل.

ومنذ إنهاء برنامج المكوك الفضائي اضطرت ناسا للاعتماد على روسيا لإيصال روادها لمحطة الفضاء الدولية.

وقال مدير الوكالة الأميركية جيم بريدنستين إن الرواد سيسافرون عبر مركبتي "كرو دراغون" التى طورتها سبيس أكس و"سى أس تى- 100 ستارلاينر" التابعة لبوينغ.

وسينطلق الرواد على متن المركبتين الجديدتين في رحلات تجريبية أولا ثم في مهمات.

وأوضح بريدنستين أن ناسا وبرنامجها لاستكشاف الفضاء لا يزالان "يتمتعان بالقوة كما كانا من قبل". ومن جانبه قال كريس فيرغسون، وهو رائد فضاء سابق وأحد العاملين بمشروع "بوينغ" لتطوير المركبة "ستارلاينر"، إن هذا يعد "عهدا جديدا لتحليق الأميركيين في الفضاء".

وهذه نبذة عن الرواد التسعة:

رواد كلفوا اختبار المركبة "ستارلاينر":

كريس فيرغسون

هو ضابط بحرية متقاعد من فيلادلفيا. التحق بناسا عام 1998، وشارك في ثلاث مهام، قضى خلالها أكثر من 40 يوما في الفضاء.

بعد تقاعده من ناسا عام 2011، التحق بشركة بوينغ وعمل معها على تطوير وتجربة مركبة الفضاء "ستارلاينر"، وسوف يشارك في المهمة الجديدة كرائد فضاء خاص.

إيريك بو

بو، المولود في فلوريدا، كان مقاتلا وطيار اختبار في سلاح الجو الأميركي، وقد شارك في 55 مهمة قتالية في العراق.

التحق بو بناسا عام 2000، وشارك معها عامي 2008 و2011 في مهمتين فضائيتين ضمن برنامج مكوك الفضاء.

نيكول أونابو مان

مان، وهي من ولاية كاليفورنيا، تحمل درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية. تعمل طيارة اختبار في سلاح مشاة البحرية الأميركية، وشاركت أيضا في مهام قتالية بالعراق. التحقت بناسا عام 2013، وستتيح لها المهمة الجديدة السفر إلى الفضاء للمرة الأولى.

رائدا فضاء سيختبران مركبة "كرو دراغون":

روبرت بينكن

هو عقيد في سلاح الجو من ولاية ميزوري، وحاصل على الدكتوراة في الهندسة. خلال عمله بناسا، شارك في مهمتين، لمكوك "إنديفور" ضمن برنامج مكوك الفضاء، وقد نفذ خلالهما ست عمليات سير في الفضاء بلغ مجموعها أكثر من 37 ساعة.

دوغ هيرلي

هيرلي، وهو من نيويورك، خدم لمدة 24 عاما في قوات مشاة البحرية قبل التقاعد والاتحاق بناسا عام 2000. قاد مكوكي "إنديفور" في عام 2009 وأتلانتس عام 2011.

المشاركان في إطلاق أول مهمة لـ"ستارلاينر":

جوش كاسادا

كاسادا، وهو من ولاية مينيسوتا، حاصل على درجة الماجستير في الفيزياء. عمل كاسادا طيار اختبار بالبحرية الأميركية، وشارك في أكثر من 20 مهمة قتالية.

انضم لناسا في 2013 وستكون هذه اول رحلاته للفضاء.

سونيتا ويليامز

ويليامز، المولودة في أوهايو، كانت طيارة اختبار في البحرية الأميركية. قضت 322 يوما في مهمتين لمحطة الفضاء الدولية، ونفذت سبع ساعات سير في الفضاء.

رائدا فضاء سيطلقان أول مهمة لـ"كرو دراغون":

فيكتور غلوفر

غلوفر، وهو من مواليد كاليفورنيا، حاصل على ثلاث درجات ماجستير، وكان قائدا في القوات البحرية وطيار اختبار شارك في 24 مهمة قتالية. اختارته ناسا للعمل ضمن فريقها عام 2013، وستتيح له مهمته مع سبيس إكس خوض أول رحلة في الفضاء.

مايكل هوبكنس

حصل هوبكنس، المولود في ميزوري، على الماجستير في هندسة الطيران، وهو عقيد في القوات الجوية. قضى هوبكنس 166 يوما في محطة الفضاء الدولية خلال عمله مع ناسا.