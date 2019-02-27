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أميركا

عودة أميركيين احتجزتهم فنزويلا

الصحافي خورخي راموس

عاد الصحافي الأميركي خورخي راموس إلى الولايات المتحدة الثلاثاء بعد تعرضه للاحتجاز في فنزويلا.

واحتجزت السلطات الفنزويلية الاثنين راموس وفريقا إعلاميا يعمل لصالح شبكة "يونيفيجن نيوز" وصادرت معداتهم بعد قطع الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو مقابلة كان يجريها معه.

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وقال راموس في تغريدة على تويتر " نحن في المنزل، شكرا لجميع من ساندنا، لقد شعرنا بالدعم عندما احتجناه. النظام الفنزويلي لم يُعد لنا الكاميرات وشرائح الذاكرة لفيديوهات المقابلة، ولم يتم إعادة الأجهزة الخلوية لزملائي، وتم إعادة هاتفي بعد حذف كل شيء منه".

واحتجز أفراد الفريق الصحافي لمدة ساعتين قبل أن يطلق سراحهم.

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